Mit einem Panzer an der Grenze unterwegs

Das ist aber eigentlich nur ein Unkostenbeitrag. „Die Panzer schlucken im Bunkerareal bis zu 150 Liter Diesel auf 100 km“, erklärt Scherer. Auch für kulinarische Versorgung ist gesorgt. „Wir bieten köstliches ,Kanonen-Gulasch’ aus der Feldküche, Frankfurter, veganes Chili-sin-carne“, so Scherer. Das Museum zeigt „Österreichs größte zusammenhängende Sperrstellung aus dem Kalten Krieg im Original-Zustand“ mit sieben Bunkern, verbunden durch ein weitläufiges Gangsystem. „Ergänzt mit einer Präsentation aller verbunkerten und mobilen schweren Waffensysteme der ehemaligen Sperrtruppe.“