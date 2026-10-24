Mit einem Panzer an der Grenze unterwegs

Ein Erlebnis der besonderen Art steht am 25. und 26. Oktober an: Das Bunkermuseum am Wurzenpass lädt dann nämlich erneut zur „Rad- und Kette“-Parade ein.
Historische Panzer und Militärfahrzeug-Oldtimer werden am Sonntag und Montag beim Bunkermuseum Wurzenpass mehrmals täglich in Paraden fahren. Gäste dürfen sich das Ganze aber nicht bloß anschauen, sondern dürfen sogar mitfahren.
„Das ist aber keine Belustigung wie am Jahrmarkt, sondern hautnahe Bewusstseinsvermittlung“, betont Oberst Andreas Scherer, der das Museum betreibt. Die Fahrten erfolgen zwischen 11 und 15 Uhr (nur bei trockener Fahrbahn) in zwei Runden: Einmal stehend im Schützenpanzer mit Blick nach außen, einmal sitzend. Für Erwachsene kostet dieses besondere Erlebnis 12 Euro, für Gäste bis 18 Jahre 6 Euro – jeweils zusätzlich zum Eintrittspreis.
Das ist aber eigentlich nur ein Unkostenbeitrag. „Die Panzer schlucken im Bunkerareal bis zu 150 Liter Diesel auf 100 km“, erklärt Scherer. Auch für kulinarische Versorgung ist gesorgt. „Wir bieten köstliches ,Kanonen-Gulasch’ aus der Feldküche, Frankfurter, veganes Chili-sin-carne“, so Scherer. Das Museum zeigt „Österreichs größte zusammenhängende Sperrstellung aus dem Kalten Krieg im Original-Zustand“ mit sieben Bunkern, verbunden durch ein weitläufiges Gangsystem. „Ergänzt mit einer Präsentation aller verbunkerten und mobilen schweren Waffensysteme der ehemaligen Sperrtruppe.“
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