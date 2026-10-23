Chapel in Ruins
Tractor Reversed: Landmark Completely Destroyed
A small chapel in the Marktl district of Lilienfeld has lain in ruins since Thursday evening. The place of worship was brought down by a tractor.
The chapel—located not far from the “Via Sacra,” the pilgrimage route to Mariazell—was considered a landmark of the small town and had been welcoming the faithful along the B20 for what seemed like an eternity.
Masonry Damaged
The unfortunate incident, which nearly completely destroyed the monument, likely occurred when a worker, while backing up a tractor with a trailer near a hotel under construction, struck the old masonry.
The fire department secured what remained of the structure. It is still unclear whether the chapel can ever be rebuilt.
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