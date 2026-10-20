Frankreichs Gewaltwelle ++ Mordfall Kammerer

Frankreich kommt nicht zur Ruhe: Plünderungen, brennende Fahrzeuge und Angriffe auf die Polizei sorgen für Entsetzen. Jetzt melden sich Österreichs Politiker zu Wort und warnen vor einer gefährlichen Entwicklung, die auch Österreich treffen könnte. Und: Ein Mordfall, der Tirol seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt: Im Juni 2005 wurde die 19-jährige Studentin Daniela Kammerer nach einer Partynacht in Innsbruck erstochen. 21 Jahre später steht ein ehemaliger Studienkollege vor Gericht. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.