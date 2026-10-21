Why the “fake” teacher doesn’t want to file for personal bankruptcy

“My lawyer said that filing for personal bankruptcy would be the best course of action. But I want to avoid that—I still want to be able to look myself in the eye”—Christian Mayrhofer, who unwittingly became known as the “fake teacher,” finds himself facing a mountain of debt despite selling his house in Steyr. As is well known, he taught German and physical education for 15 years without a teaching certificate in Vienna, Lower Austria, and most recently in Steyr, and had been paid at a higher pay grade than he was entitled to.