Against the Lawyer's Advice
Why the “fake” teacher doesn’t want to file for personal bankruptcy
For 15 years, a teacher without a degree taught classes and was overpaid as a result. As a result, the 49-year-old has accumulated a massive mountain of debt and disagrees with his lawyer on how to reduce it. The former teacher is by no means alone in facing these financial problems.
“My lawyer said that filing for personal bankruptcy would be the best course of action. But I want to avoid that—I still want to be able to look myself in the eye”—Christian Mayrhofer, who unwittingly became known as the “fake teacher,” finds himself facing a mountain of debt despite selling his house in Steyr. As is well known, he taught German and physical education for 15 years without a teaching certificate in Vienna, Lower Austria, and most recently in Steyr, and had been paid at a higher pay grade than he was entitled to.
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