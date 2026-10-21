Two Austrian-born restaurant owners are on the edge of their seats with Didi Kühbauer

Käsekrainer on Rua Anchieta, Wiener schnitzel, and apple strudel? Yes. But that’s not all. In the picturesque heart of Lisbon, the “Kaffeehaus”—as this elegant establishment is called—serves up not only Austrian wit and Austrian beer, but also plenty of green soccer passion. Nevertheless, yesterday there was hope, anxiety, and nervous anticipation for LASK. Konrad Tretter and Christoph Hubmayer were rooting for the Linz team in their Champions League match against Sporting CP. Not so much out of patriotism, though, but rather because of one man: Didi Kühbauer!