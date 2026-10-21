Trumps Diesel-Deal ++ Rechnung für Fake-Lehrer

Während US-Sondergesandter Steve Witkoff in Russland verhandelt, nimmt ein umstrittener Deal zwischen Trump und Putin konkrete Formen an: Moskau kündigt die erste Diesel-Lieferung an die USA an. Und: 15 Jahre lang stand er ohne Lehrerdiplom vor der Klasse - jetzt muss ein 49-jähriger Fake-Lehrer dafür teuer bezahlen. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 21. Oktober, mit Stefana Madjarov.