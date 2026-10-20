Neues Gesetz könnte Sprit verteuern ++ Trumps Plan

Tanken könnte in Zukunft deutlich teurer werden: Die Wirtschaftskammer warnt vor Dieselpreisen von bis zu drei Euro pro Liter - das zuständige Ministerium hält diese Prognose allerdings für massiv überzogen. Und: Nach nur fünf Tagen war Schluss: Trumps Ex-Sprecherin Katie Zacharia musste gehen - doch ihr Abschiedsfoto könnte einen Geheimplan des Präsidenten verraten. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 20. Oktober, mit Stefana Madjarov.