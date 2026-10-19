Prozess nach 21 Jahren: ++ Gewalt in Frankreich

Am Montag begann im Landesgericht Innsbruck der Prozess im Fall Daniela Kammerer. Die 19-jährige Studentin wurde im Juni 2005 mit zwei Messerstichen in Brust und Rücken getötet. Außerdem: In Frankreich hat sich nach den landesweiten Ausschreitungen der französische Präsident Emmanuel Macron an die Nation gewandt. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.