Kritik an Österreichs Spitälern ++ Schaltsekunde

Warten, bis man an der Reihe ist oder zahlen, um schneller unters Messer zu kommen? Eine Studie aus Oberösterreich wirft brisante Fragen über die Fairness unseres Gesundheitssystems auf. Patienten sollen für frühere OP-Termine teils Tausende Euro zahlen. Und: Eine Sekunde klingt nach wenig, kann aber weltweit große Auswirkungen haben. Seit Jahrzehnten wird unsere Zeitmessung mit sogenannten Schaltsekunden korrigiert. Damit ist bald Schluss. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 16. Oktober, mit Stefana Madjarov.