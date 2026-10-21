Ein Tag voller Emotionen mit Halb-Kärntner Haider

Der Kulturverein Feldkirchen unter Obfrau Marietta Weissnar lud zu seiner traditionellen Herbstlesung mit Publikumsliebling Alfons Haider, der im bis auf den letzten Platz gefüllten Amthof aus seinem Buch „Meine Mama, die Löwin“ las. Der Moderator ist ein halber Kärntner.
Der Kulturverein Feldkirchen freute sich im Amthof über das volle Haus. In seinen Grußworten betonte Otto Markus Hoffmann den hohen Stellenwert von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft und freute sich über die Lesung. In seinem Buch erzählt Alfons Haider, der jahrelang auch die Starnacht präsentierte, von seiner persönlichen Liebe zu seiner 2023 verstorbenen Mutter.
Es ist die Geschichte einer Frau, die trotz eines entbehrungsreichen Lebens alles für ihren Sohn gab, von einem tiefen gegenseitigen Vertrauen und von den letzten Jahren, in denen sich die Rollen von Mutter und Sohn umkehrten. Haider kümmerte sich fürsorglich um seine an Demenz erkrankte Mutter, wie der Intendant der Mörbischer Seefestspiele in seinem Buch schildert. Es war ein Treffpunt bekannter Namen, denn auch die Alt-Landeshauptleute Peter Kaiser und Gerhard Dörfler hörten zu. Und sie trafen einen Haider.
Viel Spaß im Dom-Cafe Gurk
„Alfons Haider ist zum Gegensatz zu Jörg Haider ein halber Kärntner, denn sein Großvater ist aus Gurk. Ich habe ihn einmal dorthin gebracht und wir besuchten das Dom-Cafe“, erzählt Dörfler. „Diesmal gab uns Haider mit seiner Lesung viel zum Nachenken mit.“
Den Ausführungen des Publikumslieblings lauschten auch der Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser, Bezirkshauptmann Bernhard Turni, Bürgermeister Martin Treffner, Monsignore Erich Aichholzer, die Gemeinderäte Isabella Breiml und Simon Niederbichler, Marketingchef Gerhard Schreilechner, Lotte Kogler, Barbara Hecher, Gastronomin Gabi Schabus sowie das Wirteehepaar Seppi und Claudia Spieß.
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