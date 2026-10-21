Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lesung ausverkauft

Ein Tag voller Emotionen mit Halb-Kärntner Haider

Kärnten
21.10.2026 21:00
Peter Kaiser, Alfons Haider und Gerhard Dörfler bei der Lesung in Feldkirchen.
Peter Kaiser, Alfons Haider und Gerhard Dörfler bei der Lesung in Feldkirchen.(Bild: Manfred Schusser)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Kulturverein Feldkirchen unter Obfrau Marietta Weissnar lud zu seiner traditionellen Herbstlesung mit Publikumsliebling Alfons Haider, der im bis auf den letzten Platz gefüllten Amthof aus seinem Buch „Meine Mama, die Löwin“ las. Der Moderator ist ein halber Kärntner.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Kulturverein Feldkirchen freute sich im Amthof über das volle Haus. In seinen Grußworten betonte Otto Markus Hoffmann den hohen Stellenwert von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft und freute sich über die Lesung. In seinem Buch erzählt Alfons Haider, der jahrelang auch die Starnacht präsentierte, von seiner persönlichen Liebe zu seiner 2023 verstorbenen Mutter.

Alfons Haider bei seiner Lesung im Amthof Feldkirchen.
Alfons Haider bei seiner Lesung im Amthof Feldkirchen.(Bild: Alexandra Freiberger)

Es ist die Geschichte einer Frau, die trotz eines entbehrungsreichen Lebens alles für ihren Sohn gab, von einem tiefen gegenseitigen Vertrauen und von den letzten Jahren, in denen sich die Rollen von Mutter und Sohn umkehrten. Haider kümmerte sich fürsorglich um seine an Demenz erkrankte Mutter, wie der Intendant der Mörbischer Seefestspiele in seinem Buch schildert. Es war ein Treffpunt bekannter Namen, denn auch die Alt-Landeshauptleute Peter Kaiser und Gerhard Dörfler hörten zu. Und sie trafen einen Haider.

Viel Spaß im Dom-Cafe Gurk
„Alfons Haider ist zum Gegensatz zu Jörg Haider ein halber Kärntner, denn sein Großvater ist aus Gurk. Ich habe ihn einmal dorthin gebracht und wir besuchten das Dom-Cafe“, erzählt Dörfler. „Diesmal gab uns Haider mit seiner Lesung viel zum Nachenken mit.“

Den Ausführungen des Publikumslieblings lauschten auch der Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser, Bezirkshauptmann Bernhard Turni, Bürgermeister Martin Treffner, Monsignore Erich Aichholzer, die Gemeinderäte Isabella Breiml und Simon Niederbichler, Marketingchef Gerhard Schreilechner, Lotte Kogler, Barbara Hecher, Gastronomin Gabi Schabus sowie das Wirteehepaar Seppi und Claudia Spieß.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.10.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.187 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
109.601 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
95.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1524 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1353 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Kärnten
Lesung ausverkauft
Ein Tag voller Emotionen mit Halb-Kärntner Haider
Hit umgetextet
Aus Platin wurde beim Bockbieranstich Rubin
Krone Plus Logo
Über.Leben für alle
Wie aus Kriegs-Stollen Museum der Hoffnung wird
Ideen und Meinungen
Land sucht erstmals das Gespräch mit Jugendlichen
Neuer Ausstellungsraum
Spuren zum Menschsein zwischen den Zeiten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf