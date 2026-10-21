Ein Tag voller Emotionen mit Halb-Kärntner Haider

Es ist die Geschichte einer Frau, die trotz eines entbehrungsreichen Lebens alles für ihren Sohn gab, von einem tiefen gegenseitigen Vertrauen und von den letzten Jahren, in denen sich die Rollen von Mutter und Sohn umkehrten. Haider kümmerte sich fürsorglich um seine an Demenz erkrankte Mutter, wie der Intendant der Mörbischer Seefestspiele in seinem Buch schildert. Es war ein Treffpunt bekannter Namen, denn auch die Alt-Landeshauptleute Peter Kaiser und Gerhard Dörfler hörten zu. Und sie trafen einen Haider.