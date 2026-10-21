Verbund möchte grüne Energie effizienter nutzen

Neben der Umrüstung des Kraftwerks Malta-Unterstufe ist auch der Bau zweier zusätzlicher Pumpen beim Kraftwerk Malta-Hauptstufe geplant. „Derzeit verfügt das Werk über vier Turbinen und zwei Pumpen. „Mit dem Zubau zweier Pumpen mit jeweils etwa 200 Megawatt Leistung würde sich die Pumpleistung um etwa 400 Megawatt erhöhen“, erklärt Zechner weiter. Mit der Steigerung der Pumpleistung erfülle der Tourismuskonzern eine wesentliche Anforderung an eine grüne Energiezukunft.