He wants more time
This is how much the fake teacher must repay
A 49-year-old man taught for 15 years without a teaching certificate. Now, the Upper Austrian Department of Education has demanded that Christian Mayrhofer repay the excess salary he was paid and won the case in court. He also had to pay up in Vienna and Lower Austria for his scam—which had a massive impact on his life.
“I hope the Upper Austrian Department of Education will allow me to pay the amount by the end of the year; I can’t manage it within 14 days”—Christian Mayrhofer is devastated. The 49-year-old, who has become known as the “fake teacher,” was ordered by the Linz Labor and Social Court on October 8 to repay 75,513 euros. But that’s not all.
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