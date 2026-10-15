Benko: Hausarrest in Wohnung ++ neue E-Card-Gebühr

Rene Benko verließ am frühen Vormittag die Justizanstalt Innsbruck und machte sich auf den Weg in seine neue Wohnung, wo er den Hausarrest verbringen wird. Außerdem: Durch eine Neuerung beim E-Card-Service-Entgelt müssen ab diesem Jahr auch Pensionisten bezahlen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.