Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Ausstellungsraum

Spuren zum Menschsein zwischen den Zeiten

Kärnten
21.10.2026 16:00
(Bild: Wartbichler)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Er erschafft aus der Liaison von Alt und Neu, Vergangenheit und Gegenwart sehenswerte zeitgenössische Kunst. Ende Oktober eröffnet der Kärntner Künstler Gabriel Wartbichler ein Atelier mit Ausstellungsraum am Hauptplatz in Feldkirchen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jahresringe trägt er selbst zwar noch nicht viele, das Material, mit dem er (neben der Keramik) bevorzugt arbeitet, meistens schon! Heimisches Holz – tunlichst nachhaltig von umgestürzten Bäumen oder solchen, die gefällt werden müssen: Das ist der Werkstoff, aus dem der Klagenfurter jene „Spuren“ schält, die seiner aktuellen Ausstellung zur Atelier-Eröffnung den stimmigen Namen geben. 

Skulpturen, Assemblagen, Zeichnungen
Identität und Herkunft, Alt und Neu, Geschichte wie Gegenwart, gesellschaftliche Phänomene und des Menschen Verhältnis zu seinem sozialen und kulturellen Umfeld: Spuren, die der 34-Jährige mit Skulpturen, Assemblagen und Zeichnungen zum polyphonen Echoraum verdichtet, in dem sich handgefertigte, lebensgroße Körper und Körperfragmente mit ornamentalen Elementen, Fundstücken und/oder historischen Werkzeugen vereinen, um dem staunenden Auge ein visuelles Tableau zu bereiten, das von Poesie, Zeitgeist, Heimat, Fremde und Reflexion erzählt. 

Nachhaltige Weltreise
In die Kärntner Heimat ist Wartbichler erst vergangenes Jahr zurückgekehrt. Nach mehr als zehn Jahren im Ausland und einer 18-monatigen Weltreise, bei der er in regen Arbeitskontakt mit vielen Künstlern getreten ist, darunter ein buddhistischer Bildhauermeister, der ihn in Japan fünf Monate lang förderlich unter seine Fittiche genommen, mit dem japanischen Schnitzmeißel und der Kunst der Tempelschnitzerei vertraut gemacht hat.

Gabriel Wartbichler ist nach vielen Jahren im Ausland 2025 nach Kärnten zurückgekehrt.
Gabriel Wartbichler ist nach vielen Jahren im Ausland 2025 nach Kärnten zurückgekehrt.(Bild: Wartbichler)
„Mosaik des Selbst“.
„Mosaik des Selbst“.(Bild: Wartbichler)

Apropos souveräne Handwerkskunst: Wie meisterhaft Wartbichler aus verleimten Holzblöcken lebensecht Figuratives meißelt, ist ebenso sehenswert wie der Spagat zwischen Tradition und Moderne, der bei aller augenfälligen Ästhetik keinen Augenblick ins plump Gefällige abgleitet.

Dass er damit auch international nicht auf dem Holzweg ist, belegen viele Ausstellungen und ab 31. Oktober (Eröffnung: 11 Uhr) das neue Atelier samt Ausstellungsraum am Hauptplatz 13 in Feldkirchen, wo die von Ulli Sturm kuratierte Schau bis 28. November (Do – Sa: 10 – 13 und 14 – 19 Uhr) Staunen macht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.174 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
108.066 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
93.462 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1348 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
977 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Kärnten
Neuer Ausstellungsraum
Spuren zum Menschsein zwischen den Zeiten
Millionenprojekt
Griffen vereint die Zukunft im Bildungszentrum
Kraftwerk-Umbau
Verbund möchte grüne Energie effizienter nutzen
Salzburger stoppte ihn
Lkw-Lenker auf Drogen: „Musste was unternehmen“
Für 12- bis 15-Jährige
„Teen District“ bringt Clubparty statt Kinderdisco
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf