Spuren zum Menschsein zwischen den Zeiten

Nachhaltige Weltreise

In die Kärntner Heimat ist Wartbichler erst vergangenes Jahr zurückgekehrt. Nach mehr als zehn Jahren im Ausland und einer 18-monatigen Weltreise, bei der er in regen Arbeitskontakt mit vielen Künstlern getreten ist, darunter ein buddhistischer Bildhauermeister, der ihn in Japan fünf Monate lang förderlich unter seine Fittiche genommen, mit dem japanischen Schnitzmeißel und der Kunst der Tempelschnitzerei vertraut gemacht hat.