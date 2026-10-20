ÖSV Goal for the Nations Cup
The Goal Is Clear: To Be the Top Skiing Nation Again!
With the Ski World Cup kicking off this Saturday in Sölden, the next chapter in the Austria vs. Switzerland showdown begins! After four years, the ÖSV stars are determined to finally reclaim the Nations Cup this year—and with it, the title of the world’s top skiing nation.
The Swiss Ski Federation arrived in Sölden for the 2020 World Cup opener with a “Ski Nation No. 1” cap collection. Swiss Ski thus provoked the Austrians, who had previously won the Nations Cup for 30 consecutive years (1990 to 2019)! But it was to be a true “changing of the guard.”
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