Benko bekommt Fußfessel ++ ausländische Straftäter

René Benko hat in Innsbruck eine Fußfessel beantragt. Und war damit erfolgreich, wie Verteidiger Norbert Wess mitteilte. Außerdem: Der Nationalrat hat heute ein Gesetzespaket beschlossen, das unter anderem die Abschiebung ausländischer Straftäter aus der Haft erleichtern soll. Die FPÖ war dagegen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.