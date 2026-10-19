Weltstar am Wörthersee: Sting zündet Hit-Feuerwerk

„Als wir damals die Klagenfurter Ostbucht als Eventstandort aufgebaut haben, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass hier einmal ein Künstler von Weltformat wie Sting auf der Bühne steht. Dank dem Veranstalter Live Nation ist es im Juni 2027 so weit. Das ist die Bestätigung für jahrelange harte Arbeit und ein klares Signal: Klagenfurt ist in der ersten Liga der internationalen Konzert-Standorte angekommen“, erklärt ipmedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig stolz.