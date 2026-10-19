Weltstar am Wörthersee: Sting zündet Hit-Feuerwerk

Die Konzert-Bombe ist geplatzt: Musik-Superstar Sting wird am 30. Juni 2027 den Konzertsommer in der Ostbucht eröffnen! Der Kartenvorverkauf startet online bereits am Freitag, 23. Oktober.
Nicht weniger als 17 Grammys, mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger mit „The Police“ sowie als Solokünstler, ausverkaufte Stadien auf allen Kontinenten und „Bewohner“ der legendären Rock & Roll Hall of Fame – seit 1977 hat sich Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting als Komponist, Singer-Songwriter und begnadeter Bassist in den Olymp der Musikgeschichte gehievt.
Der „Englishman“ wird für ein Hit-Feuerwerk sorgen
Ob unsterbliche Klassiker wie „Englishman in New York“, „Fields of Gold“ oder die legendären Police-Hymnen „Every Breath You Take“ oder „Roxanne“ – die Liste seiner Hits ist schier unendlich.
Der offizielle Kartenvorverkauf für das Sting-Konzert-Highlight am 30. Juni 2027 in der Ostbucht startet am 23. Oktober um 10.00 Uhr auf www.oeticket.com, www.ticketmaster.at und www.ip-media.tv
Im kommenden Sommer wird der 75-jährige Ausnahmekünstler mit dem Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas im Rahmen seiner „Sting 3.0“-Open-Air-Tour erstmals am Wörthersee für ein unvergessliches Hit-Feuerwerk sorgen.
„Als wir damals die Klagenfurter Ostbucht als Eventstandort aufgebaut haben, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass hier einmal ein Künstler von Weltformat wie Sting auf der Bühne steht. Dank dem Veranstalter Live Nation ist es im Juni 2027 so weit. Das ist die Bestätigung für jahrelange harte Arbeit und ein klares Signal: Klagenfurt ist in der ersten Liga der internationalen Konzert-Standorte angekommen“, erklärt ipmedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig stolz.
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