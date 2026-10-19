Kein Verkehr möglich: Plöckenpass wird gesperrt

Die Bundestraße B110, die vom Gailtal nach Italien über den Plöckenpass führt und eine wichtige Verkehrsader zwischen den Ländern ist, ist ab Montag, 26. Oktober komplett gesperrt. Bis zum 6. November ist dort dann kein Verkehr möglich. Grund dafür sind Bauarbeiten nach einem Felssturz auf der italienischen Seite.