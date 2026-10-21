Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für 12- bis 15-Jährige

„Teen District“ bringt Clubparty statt Kinderdisco

Kärnten
21.10.2026 12:30
Am kommenden Sonntag öffnet der Fritz Club in Klagenfurt seine Türen für 12- bis 15-Jährige.
Am kommenden Sonntag öffnet der Fritz Club in Klagenfurt seine Türen für 12- bis 15-Jährige.(Bild: Fritz Club)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Am Sonntag, 25. Oktober, feiert eine besondere Veranstaltung Premiere in Kärnten: Erstmals können exklusiv 12- bis 15-Jährige in Klagenfurt Party machen – in einem altersgerechten Rahmen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Normalerweise bleiben die Türen von Clubs und Bars für Unter 16-Jährige verschlossen. Am Sonntag, 25. Oktober, wird diese Norm allerdings auf den Kopf gestellt. An diesem Tag sind im Fritz Club in Klagenfurt ausschließlich Gäste im Alter von 12 bis 15 Jahren erwünscht. 

Der Grund dafür ist das neue Party-Format „Teen District“, das jene Altersgruppe aus den Kinderzimmern auf den Tanzboden holt. Organisiert wird die Veranstaltung von Daniele Valzachi und Marcel Prosa.

Prosa ist selbst Schüler in Klagenfurt und will mit dem Clubbing-Event frischen Wind in die Klagenfurter Nachtszene bringen: „Die Nachfrage nach mehr Veranstaltungen ist auch in dieser jungen Zielgruppe da. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vieles eingestellt und einfach nicht mehr gestartet.“ Dabei distanziere sich „Teen District“ stark von einfachen „Kinderdiscos“, erzählt der 19-Jährige.

Zitat Icon

Bei uns wird nicht einfach eine Playlist abgespielt. Es werden verschiedene DJs auflegen und durch eine Lichtshow eine typische Club-Atmosphäre kreiert.

Marcel Prosa

Kein Alkohol und frühe Sperrstunde
Um die Partynacht auf die junge Zielgruppe anzupassen, wurden einige Änderungen vorgenommen. Zunächst beginnt die Veranstaltung bereits um 16.30 Uhr. Fünf Stunden lang kann dann getanzt und gefeiert werden, bis die Veranstaltung schließlich um 21.30 Uhr für alle endet. Wer die Party bereits davor verlassen möchte, muss sich beim Veranstaltungsteam vor Ort abmelden. 

Zusätzlich zu den regulären Sicherheitskräften ist auch ein Awareness-Team vor Ort, das sicherstellen soll, dass sich alle Anwesenden zu jedem Zeitpunkt wohlfühlen. Außerdem gibt es einen „Safe Room“ – also einen Rückzugsort, an denen sich Gäste jederzeit zurückziehen und an geschulte Erwachsene wenden können.

Daten und Fakten
„Teen District“ in Kärnten

Wer: Ausschließlich 12- bis 15- Jährige (Alterskontrolle am Eingang)

Wo: Fritz Club in Klagenfurt

Wann: Sonntag, 25. Oktober von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr

So kommt man zu Tickets: Online im Vorverkauf auf www.teendistrict.at (ab 15 Euro); Abendkasse je nach Verfügbarkeit

Während der ganzen Veranstaltung gilt ein striktes Rauch- und Alkoholverbot. An der Bar gibt es stattdessen verschiedene alkoholfreie Getränke sowie diverse Knabbereien zur Auswahl. Die strengen Regeln sollen vor allem eines ermöglichen: „Wir wollen ermöglichen, dass sich junge Menschen mit Gleichaltrigen treffen und vernetzen können. Gleichzeitig nehmen wir die Sorgen der Eltern ernst und setzen daher viele Maßnahmen, die ein sicheres Clubbing ermöglichen.“

Je nachdem, wie gut das Veranstaltungs-Konzept angenommen wird, gibt es schon Pläne für die Zukunft. „Geplant ist, einmal im Monat eine Veranstaltung dieser Art in Kärnten zu organisieren“, so Prosa. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.10.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
115.770 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
103.830 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.988 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1347 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
977 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Kärnten
Salzburger stoppte ihn
Lkw-Lenker auf Drogen: „Musste was unternehmen“
Für 12- bis 15-Jährige
„Teen District“ bringt Clubparty statt Kinderdisco
Krone Plus Logo
Bald Polizei-Proteste?
Neue Dienstzeiten: „Einbußen nicht verhandelbar“
Krone Plus Logo
Neue Plattform startet
Wohnungssuche in Kärnten wird deutlich einfacher
Sport Tv Logo
Handball-Boss sinniert
Neue Halle in Ferlach? „Könnten Turnsaal abreißen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf