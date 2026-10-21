„Teen District“ bringt Clubparty statt Kinderdisco

Am Sonntag, 25. Oktober, feiert eine besondere Veranstaltung Premiere in Kärnten: Erstmals können exklusiv 12- bis 15-Jährige in Klagenfurt Party machen – in einem altersgerechten Rahmen.
Normalerweise bleiben die Türen von Clubs und Bars für Unter 16-Jährige verschlossen. Am Sonntag, 25. Oktober, wird diese Norm allerdings auf den Kopf gestellt. An diesem Tag sind im Fritz Club in Klagenfurt ausschließlich Gäste im Alter von 12 bis 15 Jahren erwünscht.
Der Grund dafür ist das neue Party-Format „Teen District“, das jene Altersgruppe aus den Kinderzimmern auf den Tanzboden holt. Organisiert wird die Veranstaltung von Daniele Valzachi und Marcel Prosa.
Prosa ist selbst Schüler in Klagenfurt und will mit dem Clubbing-Event frischen Wind in die Klagenfurter Nachtszene bringen: „Die Nachfrage nach mehr Veranstaltungen ist auch in dieser jungen Zielgruppe da. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde vieles eingestellt und einfach nicht mehr gestartet.“ Dabei distanziere sich „Teen District“ stark von einfachen „Kinderdiscos“, erzählt der 19-Jährige.
Bei uns wird nicht einfach eine Playlist abgespielt. Es werden verschiedene DJs auflegen und durch eine Lichtshow eine typische Club-Atmosphäre kreiert.
Marcel Prosa
Kein Alkohol und frühe Sperrstunde
Um die Partynacht auf die junge Zielgruppe anzupassen, wurden einige Änderungen vorgenommen. Zunächst beginnt die Veranstaltung bereits um 16.30 Uhr. Fünf Stunden lang kann dann getanzt und gefeiert werden, bis die Veranstaltung schließlich um 21.30 Uhr für alle endet. Wer die Party bereits davor verlassen möchte, muss sich beim Veranstaltungsteam vor Ort abmelden.
Zusätzlich zu den regulären Sicherheitskräften ist auch ein Awareness-Team vor Ort, das sicherstellen soll, dass sich alle Anwesenden zu jedem Zeitpunkt wohlfühlen. Außerdem gibt es einen „Safe Room“ – also einen Rückzugsort, an denen sich Gäste jederzeit zurückziehen und an geschulte Erwachsene wenden können.
Wer: Ausschließlich 12- bis 15- Jährige (Alterskontrolle am Eingang)
Wo: Fritz Club in Klagenfurt
Wann: Sonntag, 25. Oktober von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr
So kommt man zu Tickets: Online im Vorverkauf auf www.teendistrict.at (ab 15 Euro); Abendkasse je nach Verfügbarkeit
Während der ganzen Veranstaltung gilt ein striktes Rauch- und Alkoholverbot. An der Bar gibt es stattdessen verschiedene alkoholfreie Getränke sowie diverse Knabbereien zur Auswahl. Die strengen Regeln sollen vor allem eines ermöglichen: „Wir wollen ermöglichen, dass sich junge Menschen mit Gleichaltrigen treffen und vernetzen können. Gleichzeitig nehmen wir die Sorgen der Eltern ernst und setzen daher viele Maßnahmen, die ein sicheres Clubbing ermöglichen.“
Je nachdem, wie gut das Veranstaltungs-Konzept angenommen wird, gibt es schon Pläne für die Zukunft. „Geplant ist, einmal im Monat eine Veranstaltung dieser Art in Kärnten zu organisieren“, so Prosa.
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