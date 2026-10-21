„Teen District“ bringt Clubparty statt Kinderdisco

Während der ganzen Veranstaltung gilt ein striktes Rauch- und Alkoholverbot. An der Bar gibt es stattdessen verschiedene alkoholfreie Getränke sowie diverse Knabbereien zur Auswahl. Die strengen Regeln sollen vor allem eines ermöglichen: „Wir wollen ermöglichen, dass sich junge Menschen mit Gleichaltrigen treffen und vernetzen können. Gleichzeitig nehmen wir die Sorgen der Eltern ernst und setzen daher viele Maßnahmen, die ein sicheres Clubbing ermöglichen.“