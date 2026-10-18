Klammer-Wandertag: Goldener Herbst für Skikaiser

Sonnenschein, goldgelbe Lärchen und ein Panorama vom Glockner bis zu den Julischen Alpen. Die Nockberge hoch über Bad Kleinkirchheim zeigten sich am Samstag beim Franz Klammer-Wandertag von ihrer allerschönsten Seite.
Nach Seilbahnfahrt auf die Kaiserburg und ökumenischer Bergandacht mit Diakon Theo Srienz und Superintendentin Andrea Mattioli ging es auf drei Routen ins Tal. Sportliche begleiteten Hannes Wallner von der „Bergkrone“, Franz Klammer führte seine Fans über die Weltcup-Abfahrt und Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier lud zur gemütlichen Genusswanderung.
Mitgewandert sind mit den vielen Kärntnern und Urlaubern auch Bad Kleinkirchheims sportlicher Bürgermeister Matthias Krenn, „Mister Musi“ Otto Lobenwein, TVB-Obmann Jakob Forstnig, Volkskultur-Experte Richi di Bernardo und sogar der legendäre Eismeister Norbert Jank wechselte für einen Tag vom Weißensee in die Nockberge.
Zurück in Bad Kleinkirchheim wurde beim Ski- und Bikerestaurant „Zum Sepp“ mit Markus Wutte und Band gefeiert. Organisiert wurde das Wandervergnügen von Gerhard Brüggler.
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