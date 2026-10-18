Klammer-Wandertag: Goldener Herbst für Skikaiser

Nach Seilbahnfahrt auf die Kaiserburg und ökumenischer Bergandacht mit Diakon Theo Srienz und Superintendentin Andrea Mattioli ging es auf drei Routen ins Tal. Sportliche begleiteten Hannes Wallner von der „Bergkrone“, Franz Klammer führte seine Fans über die Weltcup-Abfahrt und Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier lud zur gemütlichen Genusswanderung.