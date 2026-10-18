A Coworker as a Savior
How Expensive Sex Toys Are in Police Custody
A lot of things that used to be acceptable aren’t anymore—but this incident would probably have been too much even 20 years ago. In this story, a uniform and a sex toy play the leading roles; the setting would normally not inspire any inappropriate thoughts—and the ending was nearly a tragedy. The colleague who was harassed became the savior, but it’s still going to cost a lot.
The drama’s conclusion unfolded in two sessions before the Federal Disciplinary Commission at Attersee—because witness testimony required two days of hearings to reach a verdict that nearly cost the officer his job.
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