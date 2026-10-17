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Goal frenzy! Bayern Munich crushes RB Leipzig
After drawing their last two competitive matches, FC Bayern Munich has made an impressive return to winning ways. The record German champions defeated RB Leipzig 6-1 at home on Saturday night and moved to the top of the Bundesliga standings—at least for one night.
A week after Leipzig’s 6-0 home win over Eintracht Frankfurt, the Saxons were dismantled in Munich. The man of the match was Luis Diaz, who scored three goals and set up another. The remaining goals for Bayern—who substituted Konrad Laimer after an hour—were scored by Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, and Harry Kane. For the Englishman, it was his 102nd goal in his 100th Bundesliga match.
For Leipzig, who sit in seventh place, five points behind FCB, Austrian national team player Nicolas Seiwald came on as a substitute at the start of the second half. Andrija Maksimovic scored the consolation goal. Munich could be knocked off the top of the table by SC Freiburg on Sunday.
Borussia Dortmund is tied for second place on points but could only manage a 0-0 draw at Union Berlin. For FC Augsburg, even a goal by Michael Gregoritsch wasn’t enough in their 3-4 loss at Elversberg.
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