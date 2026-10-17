Goal frenzy! Bayern Munich crushes RB Leipzig

A week after Leipzig’s 6-0 home win over Eintracht Frankfurt, the Saxons were dismantled in Munich. The man of the match was Luis Diaz, who scored three goals and set up another. The remaining goals for Bayern—who substituted Konrad Laimer after an hour—were scored by Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, and Harry Kane. For the Englishman, it was his 102nd goal in his 100th Bundesliga match.