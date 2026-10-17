A Departure That Shifts the Balance of Power in Upper Austria

ÖVP politician Markus Achleitner must step down from his position as state councilor—and with Christiane Frauscher, previously the state finance director, taking his place, not everything will remain the same. The “Krone” highlights which questions remain unanswered, which decisions have already been made, and how the balance of power will shift at key junctures in state politics. This extends all the way to the supervisory boards of companies owned by the State of Upper Austria.