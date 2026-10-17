Deutscher (39) fuhr im Vollrausch auf der Autobahn

Gegen 13 Uhr kam es am Samstag zu dem vermeintlichen Parkschaden. Der Deutsche, der auch mit einem deutschen Kennzeichen unterwegs war, touchierte auf dem Autobahnparkplatz Weißenstein zwei abgestellte Autos. Dort war der Mann von der Tauernautobahn aus gelandet. Bei dem Crash wurden nicht nur die zwei geparkten Fahrzeuge, sondern auch jenes des Deutschen schwer beschädigt. Dritteres sogar so stark, dass der 39-Jährige es abschleppen lassen musste.