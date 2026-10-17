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Zwei Autos gestreift

Deutscher (39) fuhr im Vollrausch auf der Autobahn

Kärnten
17.10.2026 17:41
Der Deutsche war stark alkoholisiert, hatte also mehr als 1,6 Promille im Blut (Symbolbild).
Der Deutsche war stark alkoholisiert, hatte also mehr als 1,6 Promille im Blut (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Weil er Samstagmittag auf dem Autobahnparkplatz Weißenstein (Kärnten) auf der Tauernautobahn zwei parkende Autos streifte, fiel ein 39-Jähriger auf. Jedoch war der Deutsche nicht nur „versehentlich“ in die anderen Fahrzeuge gekracht – er war stark alkoholisiert!

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Gegen 13 Uhr kam es am Samstag zu dem vermeintlichen Parkschaden. Der Deutsche, der auch mit einem deutschen Kennzeichen unterwegs war, touchierte auf dem Autobahnparkplatz Weißenstein zwei abgestellte Autos. Dort war der Mann von der Tauernautobahn aus gelandet. Bei dem Crash wurden nicht nur die zwei geparkten Fahrzeuge, sondern auch jenes des Deutschen schwer beschädigt. Dritteres sogar so stark, dass der 39-Jährige es abschleppen lassen musste.

Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten allerdings ein starker Alkoholgeruch auf. Deswegen musste der Mann einen Alko-Test machen – der promt positiv ausfiel. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde ihm sein Führerschein abgenommen.

Personen wurden zum Glück keine verletzt.

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