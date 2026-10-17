Deutscher (39) fuhr im Vollrausch auf der Autobahn

Weil er Samstagmittag auf dem Autobahnparkplatz Weißenstein (Kärnten) auf der Tauernautobahn zwei parkende Autos streifte, fiel ein 39-Jähriger auf. Jedoch war der Deutsche nicht nur „versehentlich“ in die anderen Fahrzeuge gekracht – er war stark alkoholisiert!
Gegen 13 Uhr kam es am Samstag zu dem vermeintlichen Parkschaden. Der Deutsche, der auch mit einem deutschen Kennzeichen unterwegs war, touchierte auf dem Autobahnparkplatz Weißenstein zwei abgestellte Autos. Dort war der Mann von der Tauernautobahn aus gelandet. Bei dem Crash wurden nicht nur die zwei geparkten Fahrzeuge, sondern auch jenes des Deutschen schwer beschädigt. Dritteres sogar so stark, dass der 39-Jährige es abschleppen lassen musste.
Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten allerdings ein starker Alkoholgeruch auf. Deswegen musste der Mann einen Alko-Test machen – der promt positiv ausfiel. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde ihm sein Führerschein abgenommen.
Personen wurden zum Glück keine verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.