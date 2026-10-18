Klagenfurt ist die Stadt endloser Baustellen

Bei größeren Baustellen ist das Land Auftraggeber. Dazu zählen der Südring und die Villacher Straße, die beide Landesstraßen sind. „Letztere ist durch die zahlreichen Arbeiten der vergangenen Jahre, bei denen die Fahrbahn immer wieder aufgerissen werden musste, in einem schlechten Zustand. Ende November sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein“, heißt es aus dem Referat von Straßenbaureferent und Landesvize Martin Gruber.