Sound-Generator eingebaut: Anzeige für Pkw-Lenker

Das hat für einen Autobesitzer noch ein finanzielles Nachspiel. Der Lenker geriet in Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck in eine Kontrolle der Polizei, bei der sich herausstellte, dass im Fahrzeug ein Sound-Generator verbaut war. Eine Genehmigung dafür hatte er natürlich nicht.
Im Zuge eine Kontrolle geriet der Pkw am Freitag gegen 21.45 Uhr in das Visier der Beamten. „Die Polizisten stellten fest, dass der Motor des Fahrzeuges auffallend leiser wurde. Zuerst klang das Fahrzeug nach einem PS-starken 6-Zylinder-Benzinmotor, anschließend nach einem serienmäßigen Dieselmotor.“
Folglich nahmen die Polizisten das Auto genauer unter die Lupe.
Anzeige an Bezirkshauptmannschaft
„Es stellte sich heraus, dass in dem Fahrzeug ein nicht genehmigter Sound-Generator verbaut war.“ Dieser lässt sich per Schalter nach Belieben aktivieren und deaktivieren.
Für den Lenker und Zulassungsbesitzer setzt es eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Landeck.
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