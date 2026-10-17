Standort mit Zukunft sucht Firma mit Weitblick

Mit der direkten Anbindung an die Südautobahn und der Koralmbahn entwickelt sich die AREA SÜD zu einem dynamischen Wirtschaftsraum Österreichs, der Kärnten mit der Steiermark verbindet. Kürzere Wege, ein größerer Arbeitsmarkt und eine zunehmende wirtschaftliche Vernetzung machen den Standort besonders attraktiv für Unternehmen – zum Beispiel aus den Bereichen Produktion, Logistik und Industrie.