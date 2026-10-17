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Mit Anbindung an A2:

Standort mit Zukunft sucht Firma mit Weitblick

Kärnten
17.10.2026 12:00
Werner Schwab, Adolf Gojer, Helmut Schwab und Ludwig Gojer vor der 8000 Quadratmeter großen ...
Werner Schwab, Adolf Gojer, Helmut Schwab und Ludwig Gojer vor der 8000 Quadratmeter großen Gewerbeliegenschaft.(Bild: evmedia)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine Top-Lage für Unternehmen: Im Gewerbepark Völkermarkt wird ab sofort eine Gewerbeimmobilie mit direkter Anbindung an die Südautobahn vermarktet.

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Die beiden seit Jahrzehnten in Familienbesitz befindlichen Unterkärntner Unternehmen Schwab und Gojer widmen sich nun einem gemeinsamen Projekt, um einen weiteren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu leisten.

Wer auf der Südautobahn (A2) zwischen Griffen und Klagenfurt unterwegs ist, hat das Gemeinschaftsprojekt vermutlich bereits gesehen: Die einst von Bernhard Piuk errichtete Lagerhalle im Interkommunalen Gewerbepark (IGP) Völkermarkt steht dort nämlich ab sofort zur Vermietung zur Verfügung.

 Die rund 8000 Quadratmeter große Gewerbeliegenschaft wird von der SG-Besitz GmbH, einer Projektgesellschaft der beiden Familienunternehmen Schwab und Gojer, vermarktet: „Es its ein Top-Standort für Unternehmen, die auf der Suche nach einer Immobilie mit erstklassiger Verkehrsanbindung sind“, heißt es seitens der beiden Familienunternehmen.

Mit der direkten Anbindung an die Südautobahn und der Koralmbahn entwickelt sich die AREA SÜD zu einem dynamischen Wirtschaftsraum Österreichs, der Kärnten mit der Steiermark verbindet. Kürzere Wege, ein größerer Arbeitsmarkt und eine zunehmende wirtschaftliche Vernetzung machen den Standort besonders attraktiv für Unternehmen – zum Beispiel aus den Bereichen Produktion, Logistik und Industrie.

Bei Interesse und für sämtliche weitere Informationen steht die SG-Besitz GmbH ab sofort zur Verfügung: office@sg-besitz.at

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