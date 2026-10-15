Frau eingeklemmt: Lenker fuhr in offene Autotür

Donnerstagnachmittag war eine 78-Jährige mit dem Ausladen ihrer Einkäufe beschäftigt, als ein 65-Jähriger in ihre offenstehende Autotür fuhr. Sie befand sich dazwischen und wurde eingeklemmt.
Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Villacher Wohnhauses. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Pkw rückwärts und übersah dabei ein dahinterstehendes Auto. Eine 78-Jährige war gerade damit beschäftigt, ihre Einkäufe auf der Rückbank auszuladen, als der Mann in die offenstehende Tür fuhr und sie einklemmte.
Alkohol intus – Führerschein weg
Dabei wurde sie verletzt und nach medizinischer Versorgung ins LKH Villach gebracht. Der 65-Jährige war alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
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