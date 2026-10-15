Frau eingeklemmt: Lenker fuhr in offene Autotür

Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz eines Villacher Wohnhauses. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Pkw rückwärts und übersah dabei ein dahinterstehendes Auto. Eine 78-Jährige war gerade damit beschäftigt, ihre Einkäufe auf der Rückbank auszuladen, als der Mann in die offenstehende Tür fuhr und sie einklemmte.