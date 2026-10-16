Erst ein zünftiges Gulasch, dann die Kultur!

Lesungen, Konzerte, Kabarett und Kindertheater

Schnell wurde klar: Die Bühne braucht mehr Raum. Mayer-Welley, damals Mitte 20, hatte das Wirtshaus gerade von ihrem Vater übernommen. Gemeinsam starteten sie den großen Ausbau mit Keller und Dachgarten (der heute nicht mehr genutzt wird). Seit 1991 sind Lesungen, Konzerte, Kabarett und Kindertheater auf der Kellerbühne zu sehen.120 Personen finden Platz. Mehr als die Hälfte der Besucher sind Stammgäste. An der Abendkasse wird bezahlt und: „Wenn wer krank ist, dann muss er auch keine Eintrittskarte kaufen“, sagt Mayer-Welley. Pro Jahr werden bis zu 70 Veranstaltungen abgehalten. Bekannte Künstler, wie Joesi Prokopetz oder Erika Pluhar treten auf. Aber auch junge Talente, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen.