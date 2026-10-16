Erst ein zünftiges Gulasch, dann die Kultur!

Die Bühne Mayer im Mautwirtshaus in Mödling feiert ihren 40. Geburtstag. Zur Eröffnung rockten damals Schurli und die Motorbienen das Wirtshaus. Am Sonntag wird groß Jubiläum gefeiert.
Das Mautwirtshaus im Herzen von Mödling ist seit Jahrhunderten eine Institution. Seit 1986 beherbergt es aber auch die Bühne Mayer. „Aus einer Laune heraus“, sei die Idee am Esstisch entstanden, erzählt Chefin Edda Mayer-Welley. Ihr Vater Franz Josef Mayer gründete den Verein mit Freunden aus Kunst und Kommunikation – unter ihnen auch der verstorbene „Krone-NÖ“-Redaktionsleiter Harold Pearson. Das erste Konzert fand damals im Speisesaal statt. Schurli und die Motorbienen rockten das Wirtshaus!
Lesungen, Konzerte, Kabarett und Kindertheater
Schnell wurde klar: Die Bühne braucht mehr Raum. Mayer-Welley, damals Mitte 20, hatte das Wirtshaus gerade von ihrem Vater übernommen. Gemeinsam starteten sie den großen Ausbau mit Keller und Dachgarten (der heute nicht mehr genutzt wird). Seit 1991 sind Lesungen, Konzerte, Kabarett und Kindertheater auf der Kellerbühne zu sehen.120 Personen finden Platz. Mehr als die Hälfte der Besucher sind Stammgäste. An der Abendkasse wird bezahlt und: „Wenn wer krank ist, dann muss er auch keine Eintrittskarte kaufen“, sagt Mayer-Welley. Pro Jahr werden bis zu 70 Veranstaltungen abgehalten. Bekannte Künstler, wie Joesi Prokopetz oder Erika Pluhar treten auf. Aber auch junge Talente, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen.
Wegbereiter und Wegbegleiter feiern
Mit der Vielfalt spricht man ein großes Publikum an: „Wir bringen viele nach Mödling, die die Stadt nicht gekannt haben“, freut sich Mayer-Welley. Auch bei der großen Jubiläumsfeier am Sonntag ab 18 Uhr erwartet man reichlich Besucher: Wegbereiter und Wegbegleiter, Stammgäste und neue Kultur- begeisterte. Aber auch andere Bühnenwirte im Verein. Elf sind es in Niederösterreich.
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