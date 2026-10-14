30 days until the appointment
Why Patients Face Long Waits Despite an MRI Initiative
Upper Austria is investing millions in new MRI machines. Nevertheless, patients in this region have to wait significantly longer for an appointment than in the rest of Austria. A renowned health economist explains to the “Krone” why this is the case. His criticism of the organization of medical care is stark.
Emergencies are, of course, an exception, but many people are familiar with the situation: If an MRI scan is needed, it can take a while. A recent survey shows that while patients across Austria wait 20 days for an appointment, the wait in Upper Austria is already 30 days—five more than last year. And this is despite millions of euros being invested in new equipment.
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