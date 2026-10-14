Herbst-Fahrbahn: So lassen sich Unfälle vermeiden

Gerät man in eine Gefahrensituation ist es wichtig, das Auto zu kennen und zu wissen, wie es reagiert. Wer das gerne in einem gesichertem Umfeld ausprobieren will – das eigene Auto in einer Gefahrensituation und seine eigene Reaktion testen – kann das in den Kärntner ÖAMTC Fahrtechnik Zentren machen. Dort werden Trainings angeboten, wie man den Umgang mit dem eigenen Fahrzeug verbessern kann.