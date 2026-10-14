Herbst-Fahrbahn: So lassen sich Unfälle vermeiden

Nebel, nasse Blätter auf der Straße, tief stehende Sonne und Wildwechsel – der ÖAMTC warnt vor Gefahren im Herbst. Er gibt Tipps, wie man Unfälle vermeiden kann.
Die Fahrbahnverhältnisse im Herbst ändern sich und neue Gefahren treten auf. Diese würden laut ÖAMTC viele unterschätzen. „Gerade der Wechsel zwischen trockener und rutschiger Fahrbahn oder plötzlich eingeschränkte Sicht können Lenker überraschen“, warnt der Automobilklub.
Laub, Nässe und erste Frostnächte
Nasses Laub kann die Straße nahezu so rutschig wie Eis machen. Und besonders in schattigen Bereichen wie Waldstücken ist Vorsicht geboten. Dort können bereits die ersten Froststellen auftreten. Der ÖAMTC rät die Geschwindigkeit zu reduzieren und mehr Abstand zu halten.
Besonders auf Brücken ist die Unfallgefahr höher. Sie werden vom Wind unten abgekühlt – die Fahrbahn ändert sich durch gefrierende Nässe im Herbst und Winter. Vorsicht ist geboten.
Nebel in Morgen- und Abendstunden
„Dichter Nebel verschlechtert die Sicht auf die Straße. In solchen Fällen sollte man langsam fahren, um bei Bedarf anhalten zu können“, so Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.
Gerät man in eine Gefahrensituation ist es wichtig, das Auto zu kennen und zu wissen, wie es reagiert. Wer das gerne in einem gesichertem Umfeld ausprobieren will – das eigene Auto in einer Gefahrensituation und seine eigene Reaktion testen – kann das in den Kärntner ÖAMTC Fahrtechnik Zentren machen. Dort werden Trainings angeboten, wie man den Umgang mit dem eigenen Fahrzeug verbessern kann.
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