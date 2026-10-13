Heart Attack: These Are the Warning Signs in Women

Heart attacks, rheumatism, asthma, or medications: Women and men do not always get sick in the same way. This is precisely where gender medicine comes in. German cardiologist and gender medicine pioneer Vera Regitz-Zagrosek calls for greater consideration of gender in diagnosis and treatment. “Gender medicine is a form of medicine that truly takes patients’ gender into account,” explains the expert. Many diseases manifest differently in women than in men. A heart attack, for example, often does not cause the classic chest pain in women.