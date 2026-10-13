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Heart Attack: These Are the Warning Signs in Women

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13.10.2026 17:00
In medicine, women have long been viewed as deviations from the norm. Despite this fact, the ...
In medicine, women have long been viewed as deviations from the norm. Despite this fact, the female body has long been underrepresented in research.(Bild: www.peopleimages.com)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Women are not just small men. Nevertheless, diagnoses, treatments, and medications are still often based on male standards. Vera Regitz-Zagrosek, a pioneer in gender medicine, explains why heart attacks in women are frequently overlooked, which diseases progress differently, and why gender-sensitive medicine can save lives.

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Heart attacks, rheumatism, asthma, or medications: Women and men do not always get sick in the same way. This is precisely where gender medicine comes in. German cardiologist and gender medicine pioneer Vera Regitz-Zagrosek calls for greater consideration of gender in diagnosis and treatment. “Gender medicine is a form of medicine that truly takes patients’ gender into account,” explains the expert. Many diseases manifest differently in women than in men. A heart attack, for example, often does not cause the classic chest pain in women.

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