Bezirk hat endlich eigene Feuerwehr-Einsatztaucher

Intensive Ausbildung

Aktuell befinden sich die drei Mitglieder in einer intensiven Ausbildung. Trainiert und geübt wurde unter anderem in der Drautalperle und am Silbersee in Villach. Nach ersten Prüfungen dürfen die Einsatztaucher aktuell bis zu 20 Meter tief tauchen. Im September 2027 erfolgt der letzte Kurs. „Dann dürfen wir bis zu 40 Meter tauchen und die Ausbildung ist abgeschlossen“, freuen sich die Mitglieder und sind für die Hilfe der Kollegen der HFW Villach dankbar.