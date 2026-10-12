Islamlehrer für Europa ++ Streit um Paketsteuer

Das oberste religiöse Amt in Ankara, Diyanet, bietet Pädagogen kostenloses Studium an. Die künftigen Absolventen sollen in Europa islamischen Religionsunterricht halten und sogar Lehrpläne schreiben. Außerdem: Die neue Paketsteuer sorgt für Streit innerhalb der Bundesregierung. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.