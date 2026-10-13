Aus einer Industrieruine wurde High-Tech-Campus

Blick hinter die Kulissen

Bei einem Tag der offenen Tür kann am Freitag, 16. Oktober, ein Blick hinter die Kulissen des TPV geworfen werden. Ausgangspunkt ist der High Tech Campus. Die Carinthia University of Apllied Sciences ermöglicht Einblicke in ihre Labore, ebenso wie build!, Silicon Austria Labs und die GPS. Auch der Forschungsreinraum kann besucht werden und Quantenphysikerin Beatrix Hiesmayr wird mit Hilfe eines Quantenkoffers anschauliche Einblicke in die Welt der Quanten bieten.