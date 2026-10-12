83-Jährige als Drogendealerin festgenommen

Die Frau war demnach erst im vergangenen Jahr wegen Drogenbesitzes dingfest gemacht und verurteilt worden. Damals war sie gemeinsam mit ihrer 32-jährigen Tochter wegen des Besitzes verschiedener Arten von Drogen ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler geraten. Sie bekannte sich schuldig und kam gegen eine Zahlung von umgerechnet 135 Euro wieder auf freien Fuß.