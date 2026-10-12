Fall in Nigeria
83-Jährige als Drogendealerin festgenommen
In Nigeria ist eine 83-Jährige als Drogendealerin festgenommen worden – und das nicht zum ersten Mal. In diesem Alter „wollen die meisten Großmütter nur ihre Ruhe“, bei dieser Frau sei das anders, kommentierte ein Sprecher der Drogenbekämpfungsbehörde NDLEA.
Die 83-Jährige wurde in einem Dorf festgenommen, als sie zwei Gramm Cannabis und sieben Gramm Methamphetamin an die Hüfte gebunden mit sich führte. Sie habe einen Drogen-Verkaufsplatz betrieben, der „gefährliche Figuren“ anziehe, sagte NDLEA-Sprecher Femi Babafemi.
Die Frau war demnach erst im vergangenen Jahr wegen Drogenbesitzes dingfest gemacht und verurteilt worden. Damals war sie gemeinsam mit ihrer 32-jährigen Tochter wegen des Besitzes verschiedener Arten von Drogen ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler geraten. Sie bekannte sich schuldig und kam gegen eine Zahlung von umgerechnet 135 Euro wieder auf freien Fuß.
„Unbeeindruckt“ habe die Pensionistin dann ihre Drogengeschäfte wieder aufgenommen und sogar noch ausgeweitet, sagte Babafemi.
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