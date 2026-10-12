Jetzt ist das „neue Alte“ wieder voll im Trend

Große Auswahl an Kleidung, Schuhen und Accessoires nicht nur für Frauen in Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt: Ganz nach dem Motto „Genug gekauft, jetzt wird getauscht!“ geht am Samstag, 17. Oktober, von 9 bis 15 Uhr die zweite Kleidertauschparty im Grünzweig-Zentrum über die Bühne.
700 Teile haben bei der Erfolgspremiere im Frühling ihre Trägerin gewechselt. Die Besucher nahmen oft weite Wege aus umliegenden Bezirken auf sich, um dabei zu sein. Nun geht man in die zweite Runde des Tauschens. „Wir freuen uns diese Mal besonders auf Herbstkleidung, Tracht und alles für den Winter. Gern gesehen sind auch große Größen. Natürlich auch Accessoires wie Schals, Taschen, Schuhe und Schmuck“, informiert Organisatorin Daniela Berger. Dass alles gewaschen und in gutem Zustand ist, versteht sich von selbst.
Bis zu zehn Kleidungsstücke möglich
Bis zu zehn Stück kann man bringen und dann ebenso viel gratis eintauschen. „Wer keine Tauschkleidung hat, kann günstig um zwei Euro pro Stück bei uns shoppen, so Berger. Die Abgabe ist am Samstag von 9 bis 12 Uhr, aber auch schon davor am Dienstag von 16 bis 18.30 Uhr und am Freitag von 13 bis 19 Uhr in der Grünzweig-Halle möglich. Wer es vor Samstag bringt, erhält als Dankeschön einen Gutschein für ein Getränk bei der Party.
Spende ans Frauenhaus
Viele fragten sich beim ersten Mal, was mit all der Kleidung passiert, die keine neuen Abnehmer fand. Sie wird an das Frauenhaus Neunkirchen gespendet. Genauso der Reinerlös. Beim ersten Mal waren es fünf Säcke und 253 Euro.
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