Jetzt ist das „neue Alte“ wieder voll im Trend

Bis zu zehn Kleidungsstücke möglich

Bis zu zehn Stück kann man bringen und dann ebenso viel gratis eintauschen. „Wer keine Tauschkleidung hat, kann günstig um zwei Euro pro Stück bei uns shoppen, so Berger. Die Abgabe ist am Samstag von 9 bis 12 Uhr, aber auch schon davor am Dienstag von 16 bis 18.30 Uhr und am Freitag von 13 bis 19 Uhr in der Grünzweig-Halle möglich. Wer es vor Samstag bringt, erhält als Dankeschön einen Gutschein für ein Getränk bei der Party.