Leichenfund in Wien ++ Paketsteuer als Bumerang

Im Bezirk Landstraße wurde eine 35-jährige Frau tot in einem Stiegenhaus gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Und: 2,40 Euro pro Paket, was nach einer kleinen Zusatzgebühr klingt, könnte das Einkaufsverhalten der Österreicher ordentlich verändern. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 9. Oktober, mit Stefana Madjarov.