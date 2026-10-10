Die berauschende Essenz wahrhaftigen Seins

Mit einem glanzvollen Auftakt, grandiosen Solisten und einer Uraufführung voller beseelter Innigkeit, startete der Musikverein Kärnten am Donnerstag im Klagenfurter Konzerthaus bejubelt in die Herbstsaison.
Leben und Tod, Bitternis und Süße, das strahlende Jubilieren der Jugend und die abgedunkelte Melancholie des Alters: „Es sind zwei sehr unterschiedliche Emotionalitäten, die wir hier heute hören werden. Richard Wagners ,Siegfried-Idyll’, ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau Cosima als Dank für die Geburt des gemeinsamen Sohnes Siegfried, ist voller Vitalität und Aufbruchsstimmung. ,Vier letzte Lieder’ von Richard Strauss kreisen um Tod und Vergänglichkeit – als künstlerisches Vermächtnis eines Mannes im hohen Alter, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat“, so Musikvereinsleiter Ernest Hoetzl in gewohnt charmanter Eloquenz.
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