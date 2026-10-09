Paketsteuer-Kritik: „Das hilft den Menschen nicht“

Die Paketsteuer als Schnellschuss? Hanno Lorenz von der Agenda Austria findet deutliche Worte: Die neue Abgabe wirke wie eine „Nacht-und-Nebel-Aktion“. Sein Urteil fällt hart aus: Die Maßnahme sei „eher dilettantisch“ und nicht zu Ende gedacht. Statt die Menschen zu entlasten, könnten am Ende ausgerechnet Konsumenten und heimische Händler draufzahlen. Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!