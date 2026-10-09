Erdbeben-Serie in Tirol, Paketsteuer und Forsthaus

Schon wieder hat in Tirol die Erde gebebt: Freitagfrüh wurden die Bewohner im Raum Innsbruck von einem Erdstoß der Stärke 3,4 überrascht. Und: Die neue Paketsteuer sollte den heimischen Handel stärken, doch jetzt droht sie zum Bumerang zu werden. Außerdem: 32 Kameras, kein Handy und jede Menge Zoff-Potenzial: Im „Forsthaus Rampensau“ ist Privatsphäre Mangelware! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.