Mit Tschechien rückt neuer Markt näher an Kärnten

Und auch Reinraumspezialist Emanuel Rothmayr ist optimistisch, dass Tschechien für Kärntner Unternehmer ein Zukunftspartner werden könnte – weil die Stimmung viel positiver ist: „Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3 Prozent, Steuern auf Arbeit sind ebenfalls niedrig und es gibt große Investitionen“, erklärt auch WKÖ-Delegierter Klaus Hofstadler, der wie der Österreichische Botschafter Philipp Charwath erst seit wenigen Wochen in Prag im Amt ist. „Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind sehr gut“, versichern beide.