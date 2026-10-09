Mit Tschechien rückt neuer Markt näher an Kärnten

Geschäfte mit Tschechien? Eine Wirtschaftsmission zeigt, welche Chancen es für heimische Unternehmer hier geben könnte – denn das EU-Land gilt mittlerweile als heißer Tipp für Investitionen. Zudem bietet die Bahn nun eine Direktverbindung von Villach bis nach Prag!
„Kärnten ist stark im Export und im Maschinenbau – aber wir sollten nicht nur Richtung Süden schauen, mit Tschechien könnte sich ein neuer Markt auftun“, ist Hemma Kircher-Schneider, Außenhandelsexpertin der Wirtschaftskammer, überzeugt.
Daher bot sie heimischen Unternehmern nicht nur die Chance, sich bei der internationalen Maschinenbaumesse in Brno, einst Brünn, mit über 1500 Ausstellern umzusehen, sondern sich auch von den High-Tech-Fortschritten moderner Forschungszentren überzeugen zu lassen.
Was etwa der Klagenfurter Unternehmer Alexander Glaunach, Spezialist für Schalldämpfer bei Ausblassystemen, gern nützt: „Ich komme mit offenem Geist, lasse mich inspirieren.“ Paul Habernig vom Dichtungs-Spezialisten Trygonal freut sich über erfolgreiche „Blind Dates“: Wirtschaftstreibende werden zuvor vernetzt, treffen dann aufeinander, manchmal kommt es zu Abschlüssen, mindestens aber zu positiven Kontakten. „Das schaut sehr gut aus“, bilanziert Habernig nach einem langen Tag mit vielen Gesprächen.
Und auch Reinraumspezialist Emanuel Rothmayr ist optimistisch, dass Tschechien für Kärntner Unternehmer ein Zukunftspartner werden könnte – weil die Stimmung viel positiver ist: „Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3 Prozent, Steuern auf Arbeit sind ebenfalls niedrig und es gibt große Investitionen“, erklärt auch WKÖ-Delegierter Klaus Hofstadler, der wie der Österreichische Botschafter Philipp Charwath erst seit wenigen Wochen in Prag im Amt ist. „Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind sehr gut“, versichern beide.
Apropos Verbindungen: Da gibt es für Kärnten nun eine direkte – ohne Umsteigen geht es per Bahn nach Brno, das eine hübsche k.u.k.-Altstadt und dazu junges Flair zu bieten hat, denn mittlerweile stürmen hier mehr als 70.000 Studenten die Universitäten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.