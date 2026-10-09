19-Jähriger half Polizei Alkolenker zu stoppen

„Da stimmt etwas nicht“ – einem 19-jährigen Autofahrer fiel in Wels auf, dass ein anderer Lenker offenbar nicht Herr seiner Sinne und schon gar nicht seines Wagens war, als dieser nachts durch Wels kurvte. Mehrmals gab´s fast Unfälle und der Lenker gab immer wieder Vollgas. Der 19-Jährige alarmierte die Polizei und half den Alkolenker zu stoppen.
„Einem aufmerksamen 19-jährigen Autolenker ist es zu verdanken, dass am Freitag, 9. Oktober 2026 gegen zwei Uhr nichts Schlimmeres passiert ist“, schreibt die Polizei. Der junge Mann bemerkte auf der B1 in Fahrtrichtung Wels einen anderen Autolenker, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam und dabei stark beschleunigte. Zweimal war es bereits zu Beinahe-Kollisionen mit dem Gegenverkehr gekommen.
Lob von den Beamten
„Der 19-Jährige tat das einzig Richtige: Er rief die Polizei und blieb in gesichertem Abstand hinter dem Verdächtigen“, loben Beamte die Besonnenheit des jungen Fahrers. Im Stadtgebiet von Wels gelang schließlich die Anhaltung durch eine Polizeistreife aus Hörsching. Beim Lenker handelte es sich um einen 62-jährigen Serben aus Wels. Der Alkotest ergab 1,76 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.