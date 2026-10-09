19-Jähriger half Polizei Alkolenker zu stoppen

„Einem aufmerksamen 19-jährigen Autolenker ist es zu verdanken, dass am Freitag, 9. Oktober 2026 gegen zwei Uhr nichts Schlimmeres passiert ist“, schreibt die Polizei. Der junge Mann bemerkte auf der B1 in Fahrtrichtung Wels einen anderen Autolenker, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam und dabei stark beschleunigte. Zweimal war es bereits zu Beinahe-Kollisionen mit dem Gegenverkehr gekommen.

Lob von den Beamten

„Der 19-Jährige tat das einzig Richtige: Er rief die Polizei und blieb in gesichertem Abstand hinter dem Verdächtigen“, loben Beamte die Besonnenheit des jungen Fahrers. Im Stadtgebiet von Wels gelang schließlich die Anhaltung durch eine Polizeistreife aus Hörsching. Beim Lenker handelte es sich um einen 62-jährigen Serben aus Wels. Der Alkotest ergab 1,76 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.