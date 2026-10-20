„Bürgermeister“ bleibt hier in der Familie

Nach 50 Jahren im Amt beerbt Sohn den Vater

„Eigentlich war ich recht weit hinten auf der Liste, aber mit Vorzugsstimmen der Wähler bin ich nach vorne gerutscht“, erzählt Stefan Deutschmann. Knapp 20 Jahre war er Bürgermeister in der Marktgemeinde. Eine Gemeinde, in der sein Nachname nie unbekannt war. Bis heute gilt sein Vater, Valentin Deutschmann, als längstdienender Bürgermeister Kärntens. 50 Jahre lang saß er auf dem Chefsessel der Gemeinde, gründete seine eigene Namensliste und wird bis heute für seine Weitsicht und seine fraktionsübergreifende Arbeit für die Gemeindebürger gelobt. Besonders gegen Ende seiner Amtszeit hat Stefan Deutschmann seinen Vater als Vizebürgermeister bereits tatkräftig unterstützt und aus gesundheitlichen Gründen auch oft vertreten.