Rumäne festgenommen ++ Millionen-Ausgaben für PR

Eine 85-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten Opfer eines brutalen Sexualdelikts geworden. Ein Rumäne konnte festgenommen werden. Außerdem: Walter Ruck setzte in seinen zwölf Jahren an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien auf viel Marketing und Werbung. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.