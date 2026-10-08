Kurdistan: Christen im Schatten von Saddam und IS

Eine Reise in eine Region, deren Geschichte von Krieg, Terror und Verfolgung gezeichnet ist und deren Spuren bis heute reichen. Im Nordirak hat „Krone“-Chefreporter Christoph Matzl die christliche Minderheit besucht, zerstörte Kirchen gesehen und Menschen getroffen, die von den Schrecken des IS erzählen. Und auch Saddam Hussein ist hier mehr als nur eine Erinnerung: Sein Schatten reicht bis in die Gegenwart. Doch zwischen den Geschichten von Angst und Vertreibung wächst zugleich neue Hoffnung. Wie die Menschen dort leben und warum sie geblieben sind? Die Antworten darauf sehen Sie oben im Video!