Millionen für Ruck-Berater ++ Fall Maricarmen

Millionen für Marketing, PR und Beratung und mittendrin die Wirtschaftskammer Wien. Interne Unterlagen zeigen jetzt, wie viel Geld unter Präsident Walter Ruck in den vergangenen Jahren für Kommunikation ausgegeben wurde. Und: Die 87-jährige Maricarmen Abascal, deren Zwangsräumung in Madrid ganz Spanien bewegte, ist verstorben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.