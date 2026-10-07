Angriffe auf Ukraine ++ Camillas Ärztin ermordet

Die 45-jährige Ärztin Dr. Hannah Terry, die laut Berichten auch Königin Camilla betreut haben soll, wurde nahe dem Landsitz Sandringham tot aufgefunden. Und: Russland hat die Ukraine am Mittwochmorgen massiv aus der Luft angegriffen – es gibt Tote, Verletzte und schwere Schäden. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 7.Oktober, mit Stefana Madjarov.