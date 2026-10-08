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Schloss Ebenau

Claus Prokop „… oder die Liebe zur Geometrie“

Kärnten
08.10.2026 18:00
Claus Prokop bespielt bis Ende Oktober Schloss Ebenau, Fr, Sa, So: 14 – 18 Uhr sowie nach ...
Claus Prokop bespielt bis Ende Oktober Schloss Ebenau, Fr, Sa, So: 14 – 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung: 0650/21 305 05 .(Bild: Claus Prokop)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Mit einer umfassenden Werkschau betritt Claus Prokop die Bildfläche auf Schloss Ebenau im Rosental, wo seine werkimmanente Beschäftigung mit visuellen Informationen einmal mehr für die Galerie Walker Staunen macht.

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Abstraktes, das den Kern des Gegenständlichen in sich trägt: Unter diese Prämisse könnte man Prokops Werk vereinfacht stellen. Lässt man sich ohne Vorwissen auf Schloss Ebenau in den geometrischen Kosmos des Klagenfurters fallen, beginnt das Auge zu flimmern und der Geist zu tanzen: Linien, Punkte, Kreis – Sequenzen und Variationen, die der seriellen Wiederholung formalen Inhalt einschreiben und durch Rhythmik, Verdichtung und malerische Ausformung autonomes Bildgut entstehen lassen.

Unterschiedliche Bedeutungsebenen geometrischer Formen
Wie Assoziativ die Arbeiten von Prokop sind, der am 15. Oktober seinen 60er feiert, hat er für Walker schon oft eindrucksvoll vor Augen geführt.

Und auch die nun gezeigten Arbeiten des Architekten und Malers zeigen als charakteristische Klein- wie Großformate auf Aluminium- oder Holzgrund, „dass geometrische Formen weit über ihre scheinbare Klarheit hinaus unterschiedliche Bedeutungsebenen tragen können, von kunsthistorischen Quellen über wissenschaftliche und technologische Vorstellungen bis hin zu Motiven aus Raumfahrt oder Science-Fiction“, wie Antonio Rosa de Pauli (Kurator und Künstlerischer Leiter des Museums Angerlehner) zur aktuellen Ausstellung schreibt. 

Max Frisch und Don Juan standen Pate
Dass der hintersinnige Ausstellungstitel vor Prokops offensichtliche Liebe zur Geometrie drei Punkte und ein oder setzt („. . . oder die Liebe zur Geometrie“), ist ebenso schlüssig in der weiten Lesart seines Œuvres wie der Umstand, dass Max Frisch und sein Theaterstück „Don Juan oder die Liebe zur Geometrie“ Pate gestanden sind. Denn wie Frisch nicht mit dem Mythos, sondern seiner kulturellen Zuschreibung spielt, rückt Prokop die Vorstellung, und nicht das mathematische Ordnungssystem selbst ins Bild.

„Ich sehe mich als Übersetzer, der visuelle Informationen und Geschichten aufnimmt und diese wieder als visuelle Information abgibt“, sagt er. Begegnet man seinem auf das Alte Ägypten abgefederten Pavillon im Schlosspark, weiß man sofort, was er meint!

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