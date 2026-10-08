Claus Prokop „… oder die Liebe zur Geometrie“

Max Frisch und Don Juan standen Pate

Dass der hintersinnige Ausstellungstitel vor Prokops offensichtliche Liebe zur Geometrie drei Punkte und ein oder setzt („. . . oder die Liebe zur Geometrie“), ist ebenso schlüssig in der weiten Lesart seines Œuvres wie der Umstand, dass Max Frisch und sein Theaterstück „Don Juan oder die Liebe zur Geometrie“ Pate gestanden sind. Denn wie Frisch nicht mit dem Mythos, sondern seiner kulturellen Zuschreibung spielt, rückt Prokop die Vorstellung, und nicht das mathematische Ordnungssystem selbst ins Bild.