Politische Baustellen ++ Mysteriöser Pest-Verdacht

Auf Österreichs politischer Baustelle ist derzeit einiges los: Die FPÖ bringt die NEOS als möglichen Koalitionspartner ins Spiel. Gleichzeitig ringt die SPÖ nach dem Krisengipfel weiter um ihre Zukunft. Und: Was steckt hinter dem mysteriösen Todesfall in einem russischen Pest-Forschungszentrum? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.